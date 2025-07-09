Tolga Güleç ve Öykü Cengiz evlilik yolunda ilk adımı attı

'Kırık Kanatlar' ile oyunculuk kariyerine adım atan Tolga Güleç, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

43 yaşındaki başarılı oyuncu Güleç, aşk hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü isim, uzun zamandır birlikte sevgilisi sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı.

DOSTLARINDAN TEBRİK YAĞMURU

Evlilik için ilk adımı adan çift, törenden mutlu fotoğrafları Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Güleç'in sanat dünyasından yakın arkadaşlarından ve sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.