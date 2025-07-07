Tuğçe Tayfur babasına özlemini dile getirdi: "Bir daha hiç karşılaşmayacakmışız gibi dalmışız uzaklara"

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile yeniden dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Tayfur, kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda ise üçüncü kez anne olarak kızı Necla Hira'yı kucağına aldı.

Ancak Tayfur'un bu sevinçli günleri, ailesinde yaşanan büyük bir kayıpla gölgelenmişti. Babası, usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından duygusal bir paylaşıma imza attı. Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, yürek burkan şu notu düştü:

"Dalmışız uzaklara... Uzak çok uzak. Yolunda sonunda bir daha hiç karşılaşmayacakmışız gibi dalmışız uzaklara. Ama yine de elin omzumda."

Bu paylaşım, Tuğçe Tayfur'un babasına olan özlemini ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.