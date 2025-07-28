Tuğçe Tayfur bebeğinin son halini paylaştı

Arabesk müziğin usta isimlerinden, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Haziran ayında üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammed Aydın, yeni doğan kızlarına "Necla Hira" adını verdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuğçe Tayfur, son olarak eşi Muhammed Aydın ve minik kızı Necla Hira ile parkta geçirdiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan miras ve soyadı krizinin ise henüz bitmediği görülüyor. Tuğçe Tayfur, bu konulara ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. "Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim" alıntısını yapan Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

2019 yılında Taner Şafak ile olan evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girmişti. Tayfur'un geçen yıl Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı da kucağına aldığı biliniyor.