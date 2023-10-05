Türk Hava Yolları’nın yeni reklam yüzü Kerem Bursin oldu

Türk Hava Yolları global reklam çalışmaları kapsamında Kerem Bursin ile iş birliği yaptı. Reklam filminin çekimleri bir süredir Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yönetmen Özer Feyzioğlu tarafından yapılıyor.

Güney Amerika’da Türk dizileri ve oyuncuları çok seviliyor. Kerem Bursin de global anlamda özellikle Güney Amerika’da çok sevilen bir isim.

Kerem Bürsin’in Türk Hava Yolları reklam filminden ilk teaser da yayınlandı.