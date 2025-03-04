Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal veda: "Seni sesimde yaşatacağım"
2 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendi. Törene ailenin yakınları ve çok sayıda sanatçı katılırken, Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin gözyaşlarına hakim olamadı.
"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
74 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey’de tören düzenlendi. Törende ailenin yakınları ve çok sayıda sanatçı katılırken, Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin gözyaşlarına hakim olamadı.
Sahneye minik kızı ile çıkan Türkü Akbayram, babasına duygusal bir konuşma ile veda etti:
"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım."
Törende zor anlar yaşayan Türkü Akbayram kızına sarılıp ondan destek aldı.