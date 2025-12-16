TV+ 'Jasmine' dizisini yayından kaldırdı

Müstehcen içerikleri ve "genel ahlaka aykırı" olduğu yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunun ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) incelemesinin hedefi haline gelen "Jasmine" dizisi, Türkiye'deki yayıncısı TV+ platformu tarafından sessizce yayından kaldırıldı.

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan bu diziyi son güncelleme ile birlikte katalog listesinden çıkardı. Platform kullanıcıları arasında dikkat çeken bu karara ilişkin TV+ tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatmıştı. RTÜK açıklamasında, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.