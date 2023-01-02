Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi! Sözcüsünden ilk açıklama geldi

'Görevimiz Tehlike' serisinde 'William Brandt'i, Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı canlandıran Hollywood yıldızı Jeremy Renne'ın kar kürerken kaza geçirdiği açıklandı. 51 yaşındaki yıldız ismin son sağlık durumunu Renner’ın sözcüsü açıkladı.

DURUMU AĞIR VE STABİL

Renner’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sağlık durumunun ağır ve stabil olduğu kaydedildi. Renner’ın helikopter ile hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Bu yıl ABD’yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Renner Aralık ayında sosyal medyada fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşmıştı.

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İKİ KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Jeremy Renner, Marvel'ın genişleyen film ve televizyon evrenindeki süper kahraman "Yenilmezler" ekibinin keskin nişancı bir üyesi olan Hawkeye'ı canlandırıyor. Yıldız oyuncu "The Hurt Locker" ve "The Town" için arka arkaya onaylar aldı ve iki kez "En İyi Oyuncu" dalında Oscar'a adayı gösterildi.