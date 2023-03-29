Ünlü çiftin mutlu günü! Funda Eryiğit ile Berkun Oya evlendi

Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Çift dün akşam mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

Sade bir törenle evlendiler

Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.

7 aylık hamile Funda Eryiğit’in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.

"Hamilelik güzel gidiyor"

Geçtiğimiz günlerde Zorlu PSM’de gerçekleşen 'Küheylan' oyunun galasına katılan güzel oyuncu Eryiğit, sevgilisi Berkun Oya ile yakında evleneceğini müjdeleyerek "Evlilik yakındır. O işler biraz sarktı. Planların dışında gelişti bir çok şey.

Hamilelik çok güzel gidiyor. 28'inci haftadayım. Cinsiyeti ve ismi bize kalsın. Onları boş verin şimdilik" demişti.