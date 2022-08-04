Ünlü model Chrissy Teigen üçüncü çocuğuna hamile! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce pandemi döneminde üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı. 36 yaşındaki modelden müjdeli haber geldi.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURDU

Teigen ve Legend, bir kez daha yeni bebek heyecanı yaşıyor. 36 yaşındaki Teigen, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak bir kez daha hamile olduğunu açıkladı.

Ayna karşısında selfie yapan Teigen, yanına “Son birkaç yıl en hafif tabirle duygu karmaşasıydı ama yine evimizi ve kalplerimizi neşe doldurdu. 1 milyar atıştan sonra bir tane daha bekliyoruz” diye yazdı.

Ünlü model, hamileliğini bu kadar uzun süre gizli tutmanın zor olmasına rağmen, geçmişteki kalp kırıklığı nedeniyle katıldığı her randevu veya tarama hakkında anlaşılır bir şekilde “çok gergin” olduğunu söyledi.

“Her randevuda kendime ‘Tamam bugün sağlıklıysa açıklayacağım’ dedim ama sonra kalp atışını duyunca rahat bir nefes alıyorum ve hala çok gergin olduğuma karar veriyorum” diyerek son birkaç ayda yaşadığı duygu durumunu özetledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör chrissy teigen (@chrissyteigen)'in paylaştığı bir gönderi

"BİR DAHA HAMİLE KALAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Teigen, yaşadığı zor günlerin ardından Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Ünlü model, "Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok. Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım." demişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör chrissy teigen (@chrissyteigen)'in paylaştığı bir gönderi

LUNA VE MILES ADINDA İKİ ÇOCUĞU VAR

Amerikalı model Chrissy Teigen, 2013 yılında şarkıcı John Legend ile dünyaevine girmişti.

Çiftin Luna ve Miles adında iki çocuğunu bulunuyor.