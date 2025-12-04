Ünlü oyuncu lise yıllarından pozunu paylaştı

Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.

"KÜÇÜK GUPSE"

Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düştü.