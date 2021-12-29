Ünlü rapçi Drake tanımadığı insanlara deste deste para dağıttı

Ünlüler dünyası bu yıl pandemi nedeniyle Noel'i biraz farklı geçirdi. Kimi saçlarını kazıttı, kimi evinde ailesiyle geçirdi fakat Drake bunlardan en farklısı oldu. Ünlü rapçi Noel yoldan geçen insanlara para dağıtırken görüldü.

Ünlü rapçi Draki, Noel günü (25 Aralık) Kanada'nın Toronto şehrinde yoldan geçen insanlara tomarla para dağıtılırken görüldü. Drake, parayı kazanan şanslı kişilerden biri tarafından çekilen bir videoda da 20 dolarlık Kanada banknotlarını dağıtırken görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Drake'in limuzinin penceresinden dışarı doğru eğildiğini ve desteyle para dağıttığını gösteriyor, bu sırada çekim yapan kişi ona teşekkür ediyor ve büyük bir 20 dolarlık banknot destesini kameraya doğru tutuyor. Sadece bir video ortaya çıktığı için Drake'in kaç kişiye para verdiği tam olarak belli değil. 35 yaşındaki şarkıcının ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.