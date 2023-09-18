Ünlü şarkıcı Taylor Swift için özel iş ilanı verildi

Son yayınladığı albümü Midnights ile ödüle doymayan ve MTV Müzik Ödülleri'nden 9 ödülle dönen Taylor Swift için bir medya kuruluşu iş ilanı yayınladı.

HABER YAPACAK MUHABİR ARANIYOR

İş ilanında Taylor Swift hakkında tam zamanlı haber yapacak bir muhabir arandığı duyuruldu.

Taylor Swift'in hayran kitlesindeki artışın eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını dile getiren şirket, Swift'in müziğinin önemini tüm dünyaya anlatacak bir muhabir aradığını ifade etti.

TAYLOR SWIFT'İN SEKTÖRDEKİ ETKİSİNİ SAPTAYACAK BİRİ ARANIYOR

İlanda "Hem gerçekleri hem de öfkeyi gören Taylor Swift muhabiri, pop yıldızının etkisinin neden giderek yayıldığını, hayran kitlesinin pop kültüründe neyi temsil ettiğini ve onun müzik dünyası ve sektördeki etkisini saptayacak. Kendi sesi olan ama önyargılı olmayan, okuyucularla onların istekleri doğrultusunda buluşmak üzere tasarlanmış zekice içerikler hazırlayarak hızla ulusal bir kitle geliştirebilecek bir gazeteci arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.