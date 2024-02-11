Ünlülerin avukatına göre tüm boşanmaların 1 numaralı sebebi

Dünyaca ünlü isimlerin boşanma avukatı Laura Wasser, CNBC'de yer alan habere göre ünlülerin boşanmalarının diğer boşanmalardan hiç de farklı olmadığını söylüyor. Wasser "Boşanmanın her zaman en büyük dengeleyici olduğunu söylerim. Çünkü insanlar ünlü olsun ya da olmasın aynı korkuyu ve acıyı yaşıyor" diyor. Ona göre ünlü ya da değil tüm boşanmaların ortak bir nedeni var: "İnsanların boşanmasının nedeni iletişim kuramamalarıdır”.

SONUÇ FARKLI OLSA DA SEBEP AYNIDIR

Wasser'e göre ister ihanet ister kötü alışkanlıklar, evliliklerde ortaya çıkabilen pek çok sorunun kökeninde de çiftlerin iletişim sorunu yatıyor.

EVLENMEDEN ÖNCE KONUŞUN

Ünlü avukata göre evlilik kararı veren pek çok çift aslında öncesinde çok uzun süreli sorun yaşamamış oluyor. Bu yüzden de işler iyiyken karşılıklı iletişim araçlarını geliştirmeyen çiftler işler kötüye gittiğinde bu konuda sıkıntı yaşıyor.

Wasser'e göre çiftlerin evlenmeden önce yapması gereken ve aslında çok da keyifli olmayan pek çok konuşma var. Örneğin çocuklar özel okula gidecek mi, yaşlanan anne babaların bakımı nasıl yürütülecek gibi pek çok konu evlilik öncesi tartışılmalı.

İHTİYAÇLAR DEĞİŞEBİLİR

Wasser, "İnsanların ihtiyaçları evlilik süresince de değişebilir; bu durumda iyi iletişim çok önemlidir. Ancak partneriniz sizin ne hissettiğinizi bilmiyorsa ihtiyaçlarınızı karşılayamaması ve mutsuz olmanız kaçınılmazdır. Bu durumda da karşılıklı kızgınlık artıyor ve enerjinizi başka yerlere harcıyorsunuz. Evlilik öncesi ya da evliliğin henüz ilk zamanlarda zorlu konuşmalar yaparak sağlıklı iletişimler geliştirebilirsiniz" diyor.