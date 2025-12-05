Uraz Kaygılaroğlu kızının doğum gününü kutladı: Verilmiş en güzel kararımızsın

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2016 yılında kızı Ada'yı kucağına almıştı.

2019 yılının temmuz ayında boşanan ünlü çift, yollarını ayırmış olsalar da dostluklarına devam etme kararı almıştı.

Çocuğuyla yakından ilgilenen ünlü isim son paylaşımında kızı Ada'nın yeni yaşını kutladı.

"SENİ SEVMEK ÇOK GÜZEL"

Paylaşımında kızının doğduğu günden kareleri de yayınlayan Kaygılaroğlu, şu notu düştü: "Dünyaya renk kattın Ada hanım, hayatımıza anlam ve gurur getirdin. verilmiş en güzel kararımızsın çocuk.. bugün beraber değiliz çünkü sen ilk defa bizsiz okul gezisi ile yurt dışındasın, işte o kadar sene olmuş. Dediğim gibi Allah büyük ama yaşlandık be Apo, eskiden nasıl bıçak gibiydik cıv cıv cıv… 10 sene önce… Seni sevmek çok güzel Ada, başkasının kızı olsan aşırı kıskanırdım."

ESKİ EŞTEN YORUM

Anne Melis İşiten de fotoğrafın altına 'Kalbim' yazdı.