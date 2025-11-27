Usta oyuncunun babası hayatını kaybetti: İlk aşkım, güle güle

Türk sinema ve dizi dünyasının usta ve sevilen ismi Aydan Şener, sevenlerini yasa boğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şener, bir süredir tedavi görmekte olan babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Usta oyuncunun babası hayatını kaybetti: İlk aşkım, güle güle

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydan Şener, açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son paylaşımında babasının vefat ettiğini duyurdu.

62 yaşındaki Şener, sosyal medyadan verdiği acı haberle sevenlerini üzdü.Usta oyuncunun babası hayatını kaybetti: İlk aşkım, güle güle - Resim : 1

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı, uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 92 yaşındaki babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aydan Şener (@aydannsener)'in paylaştığı bir gönderi

"İLK AŞKIM, GÜLE GÜLE" 

Babasının fotoğraflarını yayınlayan Aydan Şener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun."

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aydan Şener (@aydannsener)'in paylaştığı bir gönderi