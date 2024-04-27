Usta oyuncu Gül Onat, hastalığını ilk kez anlattı: İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu, hep ölümü bekledim
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gül Onat’ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Sihirli Annem, Perili Orman, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Çifte Bela, Eyvah Kızım Büyüdü, İkinci Bahar, Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan 70 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
Onat’ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. O dönem yaşadığı sağlık sorunlarını herkesten gizleyen ünlü oyuncu bir yıl sonra neler yaşadığını Temiz Magazin’e anlattı.
Çok riskli bir ameliyat olduğunu söyleyen Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu. Arkadan kemoterapiler radyoterapiler geldi. Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın." ifadelerine yer verdi.