Usta oyuncu Gül Onat, hastalığını ilk kez anlattı: İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu, hep ölümü bekledim

Çok riskli bir ameliyat olduğunu söyleyen Onat, "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu. Arkadan kemoterapiler radyoterapiler geldi. Hiç pozitif düşünemedim ama şükür bu günleri gördüm. Anlayacağınız bu süreçte hep ölümü bekledim ve korkmadım. Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın." ifadelerine yer verdi.