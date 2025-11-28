'Uykucu' filmi konusu nedir? 'Uykucu' ne zaman vizyona girdi?
Sinema dünyasının yakından takip ettiği projelerden biri olan 'Uykucu' filmi 29 Ekim'de vizyona girdi. Başrolleri, ekranların sevilen ve karizmatik yüzleri Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı film, galanın ardından tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, 'Uykucu' filmi konusu ne? İşte detaylar...
Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği Poll Films imzalı 'Uykucu' filmi hakkında sinemaseverler, "Uykucu filmi vizyona girdi mi?" sorusunu en çok arananlar listesine taşıdı.
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’yu beyazperdede izlemek isteyenler için filmle ilgili tüm detaylar büyük önem taşıyor.
'UYKUCU' FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Peki, bu heyecan verici 'Uykucu' filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin vizyon durumu ve merak edilen süresi kaç saat? İşte 'Uykucu' filmiyle ilgili tüm merak edilenlerin yanıtları...
Film, 29 Ekim'de vizyona girdi.
UYKUCU FİLMİ KONUSU
Uykucu Filmi, “Masa” adlı gizli örgütün tetikçiliğini yapan Ferman'ın, bir infaz sırasında tanıştığı Saye'ye aşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
UYKUCU FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Çağatay Ulusoy - Ferman
Elçin Sangu - Saye
Barış Falay - Kartal
Ferit Kaya - Afro
Musa Uzunlar - Asım
Tamer Levent - Şeyh
Cengiz Bozkurt - Selim
Hüseyin Avni Danyal
UYKUCU FİLMİ SÜRESİ
Aksiyon, dram ve suç türündeki film 123 dakika sürüyor.