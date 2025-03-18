Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti
Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal‘ın oynadığı Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kestiği ortaya çıktı.
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Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 18. Bölüm ile tansiyonları yükseltti.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dün akşam yayınlanan bölümde dizinin Mine’si Mine Kılıç sinir krizi geçirdiği sahnede masadaki tabağı kırdı. Bu sahne çekilirken oyuncunun elini kestiği ortaya çıktı.
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Kesik çok derin olunca hemen apar topar hastaneye götürülen Mine Kılıç’ın eline dikiş atıldı. Kılıç sete geri dönüp eli sargılı şekilde işine devam etti.
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Oyuncunun dizide yaralanmasına rağmen sahneye devam etmesi takdirle karşılandı.