Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal‘ın oynadığı Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kestiği ortaya çıktı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti - Resim : 1

Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 18. Bölüm ile tansiyonları yükseltti. 

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Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dün akşam yayınlanan bölümde dizinin Mine’si Mine Kılıç sinir krizi geçirdiği sahnede masadaki tabağı kırdı. Bu sahne çekilirken oyuncunun elini kestiği ortaya çıktı.

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Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti - Resim : 3

Kesik çok derin olunca hemen apar topar hastaneye götürülen Mine Kılıç’ın eline dikiş atıldı. Kılıç sete geri dönüp eli sargılı şekilde işine devam etti. 

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Uzak Şehir dizisinin Mine’si sinir krizi sahnesinde elini kesti - Resim : 4

Oyuncunun dizide yaralanmasına rağmen sahneye devam etmesi takdirle karşılandı.