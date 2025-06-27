Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Bodrum tatilinden kareler paylaştı
"Uzak Şehir" dizisinin yoğun set programına kısa bir mola veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte Bodrum'a gitti. Ünsal, tatil anlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Çiftin tatil kareleri, sevenlerinden büyük ilgi gördü.
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"Uzak Şehir" dizisindeki başarılı performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yoğun geçen set temposuna kısa bir ara vererek soluğu tatilde aldı.
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Ünsal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berk Cankat ile birlikte Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum Yalıkavak'a gitti.
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Magazin gündeminde özel hayatıyla da sıkça yer bulan ve aşklarıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal ile Berk Cankat çifti, Bodrum'daki tatillerinden bolca paylaşım yaparak sevenlerinin ilgisini çekti.
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Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni ve romantik kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alarak büyük yankı uyandırdı.