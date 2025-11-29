Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya babasını andı: "Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba"

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayımlanan ve büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterine hayat veren genç oyuncu Atakan Özkaya, özel hayatındaki derin acıyı bir kez daha dile getirdi. 23 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu babası Mustafa Özkaya'yı kaybeden oyuncu, babasıyla geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yürek burkan bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

"İyi ki Demişsin Baba"

Atakan Özkaya'nın paylaştığı duygusal mesajda, babasının ona olan düşkünlüğünü ve aralarındaki kuvvetli bağı anlatan bir anı yer aldı:

"Bu fotoğrafımızı ayrı seviyorum baba. 2021, pandemi hâlâ devam ediyor. İstanbul'da kar yağıyor, hava çok soğuk, sabahın erken saatleri. Almanya'ya uçağa gidiyorum, sadece üç hafta kalacaktım. Uçağa yetişmek için taksi çağırdım. Elimde valizim, evden çıkarken size sarıldım. 'Gelme, hava soğuk, ben inerim' dedim ama dinlemedin; aşağıya kadar geldin ve bir kez daha sarıldın. 'Bir de fotoğraf çekip bakayım' dedin. İyi ki demişsin."