Victoria Beckham, David Beckham'ın tıraş kazasını paylaştı

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın emekli yıldız oyuncularından David Beckham, saç kesme makinesiyle küçük bir kaza geçirdi.

MAKİNA ELİNDEN KAYDI

David Beckham, 2000'de futboldaki başarısının zirvesindeyken olduğu gibi kazınmış saç stiline dönmeyi amaçlamıştı. Ancak tıraş sırasında makina elinden kayınca başının üst kısmında dikkat çekici bir kellik oluştu.

EŞİYLE ALAY ETTİ

Yaptığı hata nedeniyle öfkeli olan David Beckham'ı, eşi Victoria Beckham kameraya alarak onunla alay etti.

"BERBAT GÖRÜNÜYOR"

Eşinin kötü görünen saçına gülerken, David Beckham; "Hiç komik değil" diyerek Victoria Beckham'a çıkıştı. Victoria Beckham; "Hiç iyi görünmüyor" diye itiraf ettikten sonra daha da ileri gitti ve "Sana karşı her zaman dürüst olacağım. Berbat görünüyor" ifadesini kullandı.