Wanda Nara: Icardi ve ailesi çocukken yemek bulmak için avlanıyordu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına özel hayatıyla ilgili sorularında olduğu bir röportaj verdi.

'YİYECEK İÇİN AVLANIYORLARMIŞ'

"Mauro Icardi ile nasılsınız" sorusuna Wanda Nara, "Mauro çok mütevazı bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. yanıtını verdi.

'KADINLARIN KÖTÜ NİYETLİ BAKIŞLARI CANIMI ACITIYOR'

Kendisi hakkında konuşan Wanda Nara, "Kadınların kötü niyetli bakışları canımı acıtıyor. Birbirimize daha empatik bakmalıyız. Kendimi dünyanın en güzel kadını gibi hissetmiyorum ama benim gibi başka bir kadının olmadığını da biliyorum. Kişilik ve iyi bir insan olmak sizi gerçekten farklı kılan şeydir" ifadelerini kullandı.