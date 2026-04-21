Wilma Elles, oyunculuğa ara verip yeni bir sektöre adım atmaya hazırlanıyor

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ve son dönemde "Mehmed: Fetihler Sultanı", "İllegal Aşk", "Umut", "Revenge Australia" gibi projelerle ekran yolculuğuna devam eden Wilma Elles, Sözcü'nün haberine göre kariyer rotasını gastronomi sektörüne çeviriyor.





SETLERDEN MUTFAK GİRİŞİMCİLİĞİNE



Anne olduktan sonra profesyonel yaşamına kısa bir mola veren Elles, bu süreci uzun süredir planladığı bir girişimi hayata geçirmek için fırsat bildi. Katıldığı bir fuarda gelecek planlarına dair açıklamalarda bulunan oyuncu, oyunculuk kariyerine verdiği aranın ardından odağını yeme-içme sektörüne kaydırdığını belirtti.





SAĞLIKLI YAŞAM ODAKLI RESTORAN KONSEPTİ



Girişiminde modern ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını merkeze almayı hedefleyen

Elles’in, son yılların popüler mutfak trendlerinden olan "bowl" konseptine odaklandığı öğrenildi. Hem pratik hem de besleyici bir içerik sunan bu restoran fikriyle, şehir hayatının hızlı temposunda sağlıklı seçenekler sunmayı amaçlıyor.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Projesini hayata geçirmek için bir markayla görüşen oyuncu, finansal ve operasyonel detaylar üzerinde çalışıyor. Elles, girişim planındaki son durumu "pazarlıkta anlaşabilirsek bu iş olur" sözleriyle özetledi.



Girişim planlarının önümüzdeki günlerde somutlaşması ve Wilma Elles’in gastronomi dünyasındaki yeni yerinin netleşmesi bekleniyor.