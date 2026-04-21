Anne Hathaway, People dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Yıldızı' ilan edildi

“EŞİM OLMASAYDI BAŞARDIKLARIMI KESİNLİKLE BAŞARAMAZDIM"



Hathaway, People dergisine verdiği röportajda; başarısının arkasındaki en büyük desteğin ailesi olduğunu vurguluyor ve eşi Adam Shulman hakkındaki duygularını samimiyetle paylaşıyor:



“İkimiz de bunun bir daha asla böyle olmayacağını biliyoruz. Ve onun her anlamda sorumluluk alışı... Tanıdığım en sıra dışı insan. Hayatımı geçirdiğim partnerim olduğu için çok şanslıyım. Umarım bu övünmek gibi gelmiyordur ama o benim için bir rüya partner. Hayallere sahip olmak bir şeydir, onları gerçekleştirmenize yardım eden birine sahip olmak bambaşka bir şey. Eşim olmasaydı başardıklarımı kesinlikle başaramazdım.”