Anne Hathaway, People dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Yıldızı' ilan edildi
Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, People dergisinin her yıl merakla beklenen geleneksel "Güzellik Özel Sayısı" kapağında bu yıl zirveye yerleşti. Dergi tarafından "Dünyanın En Güzel Yıldızı" (World's Most Beautiful) ilan edilen Hathaway için bu seçim; hem kariyerindeki olgunluk dönemini hem de yıllar içindeki kişisel dönüşümünü simgeliyor.
Profesyonel anlamda kariyerinin en yoğun yıllarından birini yaşayan Hathaway, şu sıralar başrolünde yer aldığı 'Mother Mary' filminin tanıtım turları nedeniyle basınla sık sık bir araya geliyor. Ancak sinemaseverleri en çok heyecanlandıran haber, tam 20 yıl aradan sonra gelen devam filmi. 1 Mayıs'ta beyazperdede seyirciyle buluşacak olan 'The Devil Wears Prada 2' (Şeytan Marka Giyer 2) projesiyle yeniden Andy Sachs karakterine hayat verecek olan oyuncu, bu yıl vizyona girecek toplam beş farklı filmiyle popülaritesini zirveye taşımış durumda.
“EŞİM OLMASAYDI BAŞARDIKLARIMI KESİNLİKLE BAŞARAMAZDIM"
Hathaway, People dergisine verdiği röportajda; başarısının arkasındaki en büyük desteğin ailesi olduğunu vurguluyor ve eşi Adam Shulman hakkındaki duygularını samimiyetle paylaşıyor:
“İkimiz de bunun bir daha asla böyle olmayacağını biliyoruz. Ve onun her anlamda sorumluluk alışı... Tanıdığım en sıra dışı insan. Hayatımı geçirdiğim partnerim olduğu için çok şanslıyım. Umarım bu övünmek gibi gelmiyordur ama o benim için bir rüya partner. Hayallere sahip olmak bir şeydir, onları gerçekleştirmenize yardım eden birine sahip olmak bambaşka bir şey. Eşim olmasaydı başardıklarımı kesinlikle başaramazdım.”
"IŞIĞINIZI ANLAMAK EN ÖNEMLİ ŞEY"
Kırklı yaşlarında olmanın getirdiği dinginliği ve güzellik algısını dürüstlükle ele alan Hathaway, özellikle ışığın ve iç huzurun önemine dikkat çekiyor:
“Işığınızı anlamak; en önemli şey bu. Eğer ışığınızı nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız, diğer hiçbir şeyin önemi kalmaz. Kötü ışık çok zalimdir ve yaşlandıkça biraz daha 'zeki' bir ışığa ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden ışığın farkında olun.”
"SAKİNLİĞE GERÇEKTEN DEĞER VERİYORUM"
Ünlü oyuncu yaş alma sürecine dair hislerini ise şu sözlerle noktalıyor:
“Eskiden o 'olayları bir nebze ihtiyatla karşıla' deyimini hiç anlamaydım. Bende ihtiyat falan yoktu. Her yükselişim çok yüksek, her düşüşüm çok derindi. Şimdiyse bu sakinliğe gerçekten değer veriyorum. Bu zor kazanılmış bir şey ve kıymetini biliyorum.”