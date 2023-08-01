"Ya Çok Seversen" dizisine 2 sürpriz oyuncu geliyor

Kanal D’nin yaz dizilerinden biri olan Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Ya Çok Seversen herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Diziye 2 yeni oyuncu dahil oluyor...

Levent Meşe ve Eva Dedova konuk oluyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ya Çok Seversen” dizisi her perşembe seyirciyi ekran başına topluyor. Ay Yapım imzalı dizinin 5. bölümüne 2 başarılı konuk oyuncu katılıyor.

Ali Bilgin’in yönettiği, Kübra Sülün’ün ise yazdığı Kanal D’nin sevilen dizisine Netflix’in büyük ilgi gören “Merve Kült” filminin Murat’ı Levent Meşe konuk oluyor. “Ya Çok Seversin“de Eren rolüne hayat verecek olan Meşe, Ateş’e (Kerem Bürsin) gergin anlar yaşatacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Levent Meşe (@leventmese)'in paylaştığı bir gönderi

Beşinci ve altıncı bölüme ayrıca güzel oyuncu Eva Dedova konuk oluyor. “Mahmut ile Meryem”, “Rise of Empires Ottoman” gibi ses getiren projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Dedova, hayat vereceği “Şeyma” karakteriyle Leyla’yı (Hafsanur Sancaktutan) kıskandıracak.