'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan 'estetik' göndermesi

'Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını'na geri döndü. Dizinin 42'nci bölümüne; altı aylık hamile olduğunu Ferit Korhan'a (Mert Ramazan Demir) açıklayan Pelin'in, "Senin çocuğun, bizim çocuğumuz" sözleri damga vurdu.

"Koşun"

Kahraman’ın yüzündeki değişim izleyicilerin gözünden kaçmadı. Kahraman ise yorumlara kayıtsız kalmadı ve paylaşımıyla dikkat çekti.

Dekolteli siyah elbisesiyle poz veren Buçe Buse Kahraman, "Hep birlikte hangi estetik operasyonu yaptırdığımı buluyoruz, koşun" mesajıyla dikkat çeken bir göndermede bulundu.

"Durum çok vahim"

Star TV'de ekranlara gelen dizide senaryo gereği evli bir adamla aşk yaşayan kadını oynayan Kahraman, rolünden dolayı sosyal medyada çirkin yorumlara maruz kalmış ve hakkında 'torpil' iddiası yapılmıştı.

Oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ, "Linç edilmeye çalışılan oyuncu 'sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan' gencecik bir kadın. Durum çok vahim! Sürekli 'metres' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.