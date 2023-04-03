Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın doğum gününden...
Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan günü yeni yaşına girdi. Ünlü isim bir mekanda doğum gününü sevdiği arkadaşlarıyla kutladı. O anları ise Instagram hesabından paylaştı.
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Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı popüler dizi Yalı Çapkını'nda Pelin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Buçe Buse Kahraman yeni yaşını kutladı.
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Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Kahraman, arkadaşları ile bir araya gelerek doğum günü partisi düzenledi.
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Kahraman, doğum gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Buçe Buse Kahraman doğum gününden pozları "iyi ki doğdum, iyi ki doğdunuz hayatıma" notuyla paylaştı.