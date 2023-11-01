Yalı Çapkını'nın Seyran ve Suna'su sette Taro Emir Tekin'e poz verdi
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna kardeşleri canlandıran Afra Saraçoğlu ile Beril Pozam, rol arkadaşları Taro Emir Tekin'e poz verdi.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'na ikinci sezonuna Taro Emir Tekin de katıldı. Tekin dizide "Kaya" karakterine hayat veriyor.
Şanlı kardeşlerinden sette poz
Sette bol bol fotoğraf çeken ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Taro Emir Tekin, bu pozlara bir yenisini ekledi.
Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Suna'sı Beril Pozam'ı fotoğraflayan Tekin, yalıda çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncuların set pozları büyük ilgi gördü.