Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları

Star TV’de ilgiyle izlenen Yalı Çapkını’nda canlandırdığı ‘Seyran’ karakteri ile güçlü bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için annesi ile İtalya’ya gitti. Saraçoğlu sosyal medya hesabından İtalya pozlarını paylaştı.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları - Resim : 1

Son yıllarda ekranların en gözde isimlerinden Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, tatile girince soluğu İtalya’da aldı. 

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları - Resim : 2

 Afra Saraçoğlu tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları - Resim : 3

İtalya'da tatil yapan genç oyuncu kombiniyle de dikkat çekti.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları - Resim : 4

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da Saraçoğlu'nun paylaşımlarına kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı.  