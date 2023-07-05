Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan İtalya paylaşımları
Star TV’de ilgiyle izlenen Yalı Çapkını’nda canlandırdığı ‘Seyran’ karakteri ile güçlü bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için annesi ile İtalya’ya gitti. Saraçoğlu sosyal medya hesabından İtalya pozlarını paylaştı.
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Son yıllarda ekranların en gözde isimlerinden Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, tatile girince soluğu İtalya’da aldı.
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Afra Saraçoğlu tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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İtalya'da tatil yapan genç oyuncu kombiniyle de dikkat çekti.
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Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da Saraçoğlu'nun paylaşımlarına kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı.