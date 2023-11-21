Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan 28. yaş gününe özel paylaşım

Star TV ekranlarında cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde ‘Suna’ karakterini canlandıran Beril Pozam, Instagram hesabından 28. yaşına özel yeni bir paylaşım yaptı.

"Yüzümde aynen böyle çiçekler açmasına vesile olan herkese minnettarım"

Oyuncu, peş peşe yayınladığı fotoğraflara “İlk fotoğrafı paylaşmak için bundan daha doğru bir gün olamazdı. Yüzümde aynen böyle çiçekler açmasına vesile olan herkese minnettarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, bizi seviyorum, iyi ki varız, iyi ki doğduk… Sevmek sevilmek aile gibi hatta gibisinden fazla hissetmek en güzel şey bu vesileyle de son fotoğraf da benden size gelsin” notunu düştü.