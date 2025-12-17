Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den eski eşine sert sözler: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Eski oyuncu Tolga Karel ile eski eşi Günay Musayeva arasındaki "evlat" polemiği, karşılıklı ağır suçlamalarla yeni bir boyuta taşındı. Günay Musayeva’nın katıldığı bir programda, oğlu Cihangir’in babasına ulaşamadıkları için onu "öldü" bildiğini ve babasından onay gelmediği için hasta olan oğlunun Disneyland hayalini gerçekleştiremediklerini anlatması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Musayeva’nın bu açıklamaları, Tolga Karel’in babalık görevlerini ihmal ettiği yönünde ciddi eleştirilere neden oldu.

Amerika'da kurduğu yeni hayatından bu iddialara sert bir yanıt veren Tolga Karel, Musayeva’yı yalan ve iftira atmakla suçlayarak sessizliğini bozdu. Karel, sadece bir çocuğu üzerinden yapılan yorumların Amerika'daki diğer dört çocuğunun onurunu ve yaşamını hiçe saydığını belirterek, kendisine ve ailesine yönelik eleştirilerde bulunan herkesten ciddi bir özür beklediğini ifade etti. Bu özür gelmediği sürece kimseye hakkını helal etmeyeceğini vurgulayan Karel, paylaşımlarında sitem dolu ifadelere yer verdi.

Tartışmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de Tolga Karel’in oğlu Cihangir ile ilgili öne sürdüğü şartlar oldu. Karel, oğlunun 18 yaşına kadar Türkiye’de kalmasının daha uygun olduğunu savunurken, yurt dışı veya diğer konulardaki fikirlerinin değişmesi için Adli Tıp'tan resmi temiz raporu ile pozitif kan ve saç örnekleri gibi ilginç taleplerde bulundu. Karşılıklı bu sert açıklamalar, yıllar önce yollarını ayıran çiftin arasındaki gerilimin henüz dinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.