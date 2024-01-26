Yargı’dan "Şahane Hayatım" dizisine transfer

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'daki İnci Erguvan karakterini Ece Yüksel canlandırıyordu. Güzel oyuncu şimdi de Şahane Hayatım dizisine transfer oldu.

Ece Yüksel kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre geçen sene Hollandalı Martin Wevers ile nikah masasına oturan ve çifte vatandaşlık hakkı kazanan Ece Yüksel, “Şahane Hayatım” dizisi için İstanbul’a dönüyor. Başarılı oyuncu yeni ismi NOW olan FOX’un çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi “Şahane Hayatım”a konuk oluyor. Ödüllü oyuncu “Avukat Deniz” rolüyle Ay Yapım’ın sevilen dizisinin 13. bölümünde hikâyeye katılıyor.