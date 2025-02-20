Yasemin Özilhan spor yaptığı anları paylaştı! Fit görüntüsü dikkat çekti
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.
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Sağlıklı beslenmeye özen gösteren ve spor yapmayı ihmal etmeyen Yasemin Özilhan sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Şıklığı ile her daim dikkatleri üzerine çeken Özilhan, son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı.
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Bej renginde bir tayt ve büstiyerle ağırlık çalışan ünlü isim yaz-kış, yağmur-çamur dinlemeden antrenman yapıyor.
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Fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not alan Yasemin Özilhan, formunu koruyarak herkese örnek oldu.