Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, Paris'e Sandro Paris defilesini izlemeye gitti. Sosyetik güzel Paris'ten pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti.
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Ekranlardan uzak kalmış olsa da, sosyal medyada ve davetlerde sıkça yer alan Yasemin Özilhan, şimdi de Paris'e Sandro Paris defilesini izlemeye gitti.
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Sosyetik güzel Paris'ten pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Fit halleriyle dikkatleri üzerine çeken ve sağlıklı beslendiğini sık sık dile getiren Özilhan'a 'Mükemmel bir kadın', 'Her zamanki gibi güzel' gibi yorumlar geldi.