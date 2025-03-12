Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, Paris'e Sandro Paris defilesini izlemeye gitti. Sosyetik güzel Paris'ten pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı - Resim : 1

'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti.

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Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ekranlardan uzak kalmış olsa da, sosyal medyada ve davetlerde sıkça yer alan Yasemin Özilhan, şimdi de Paris'e Sandro Paris defilesini izlemeye gitti.

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Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı - Resim : 3

 Sosyetik güzel Paris'ten pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Yasemin Özilhan'ın Paris pozları beğeni topladı - Resim : 4

Fit halleriyle dikkatleri üzerine çeken ve sağlıklı beslendiğini sık sık dile getiren Özilhan'a 'Mükemmel bir kadın', 'Her zamanki gibi güzel' gibi yorumlar geldi.