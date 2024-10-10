Yasemin Sakallıoğlu kendi giydiği vatkalı ceketi eleştirdi
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından giydiği vatkalı ceket ile ilgili eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz gün bir konferansta konuşmacı olarak görev alan Yasemin Sakallıoğlu, sahne kıyafeti için vatkalı bir ceket tercih etti.
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Sosyal medyada çektiği komik videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan yine eğlenceli paylaşım geldi.
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Eşiyle poz veren Yasemin Sakallıoğlu paylaşımında, "Modaya uyup geniş vatkalı ceket giyelim dedik halterci olduk. Adam arkamızda minicik kaldı. Bugün de tarzımızla konuşulduk çok şükür" dedi.