Yeni şiir kitabı çıkan Megan Fox düşük yaptığını anlattı: 10 haftalıktı

"Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan Megan Fox, son günlerde "Pretty Boys Are Poisonous" adlı şiir kitabıyla gündemde.

"10 HAFTA 1 GÜNLÜK BİR BEBEK"

Kitapta düşük yaptığından "Yatağınızın yanında bir ultrason fotoğrafı var, 10 hafta ve 1 günlük bir bebek..." diye bahseden Fox, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama şimdi veda etmek zorundayım. Gözlerimi kapatıyorum ve seni içimden söküp alırlarken göğsümde sıkıca tuttuğumu hayal ediyorum. Her türlü bedeli öderim. Lütfen söyleyin, ruhu için gereken fidye nedir?"

PERFORMANSINI FOX'A ADAMIŞTI

Öte yandan Machine Gun Kelly, Mayıs 2022'de Billboard Müzik Ödülleri'nde "Twin Flame" adlı şarkısını söylemiş ve performansını "Ve bu, doğmamış çocuğumuz için" diyerek Megan Fox'a adamıştı.

2010-2022 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Brian Austin Green ile evli kalan Megan Fox'un Green'den Noah Shannon, Bodhi Ransom ve Journey River adında üç oğlu bulunuyor.