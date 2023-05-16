Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim

36 yaşındaki Hollywood yıldızı Megan Fox, kendisini başkalarının gördüğü gibi görmüyor. Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında dış görünümüyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"HİÇBİR ZAMAN VÜCUDUMU SEVMEDİM"

36 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak bedeniyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sports Illustrated'a konuşan Megan Fox, şu ifadeleri kullandı:

Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir nokta olmadı.

Fox, kendini sevmek için 'hiç bitmeyen bir yolculukta' olduğunu da sözlerine ekledi ve imajını her zaman eleştirdiğini, çocukken bile vücuduyla ilgili bir 'farkındalığı' ve 'takıntısı' olduğunu itiraf etti.

Bu takıntının yetiştirilme tarzıyla bir ilgili olmadığını açıklayan ünlü isim, "Bu farkındalığım ve takıntım kesinlikle çevresel değildi, çünkü vücutlar hakkında hiç konuşulmayan çok dindar bir ortamda büyüdüm" şeklinde konuştu.

KENDİNE GÜVENSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Megan Fox, daha önce de görüntüsüyle ilgili düşüncelerini samimi bir şekilde itiraf etmişti. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte verdikleri röportajda, görüntüsüyle ilgili kendine güvensizlikleri olduğunu ifade etmişti.