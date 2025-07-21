Yeniden çekilecek 'Temel İçgüdü' filminde Sharon Stone'un yerine en favori aday Margot Robbie!

Ünlü oyuncu Margot Robbie, 1990'ların kült filmi Temel İçgüdü'nün yeniden çekiminde başrol oynamak için favori adaylardan biri olarak öne çıktı.

HAYRANLARI HEYECANLANDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Amazon Stüdyoları'nın, 1992 yapımı erotik gerilim filminin henüz adı konmamış yeniden çevriminin haklarını satın aldığı öğrenildi. Haber, Sharon Stone ile Michael Douglas'ın başrolleri paylaştığı filmin hayranlarını heyecanlandırdı. Birçok kişi, orijinal filmde Sharon Stone tarafından canlandırılan filmin kötü karakteri Catherine Tramell'ı canlandırabilecek adayları sıraladı.

FAVORİ İSİM SEÇİLDİ

Sosyal medyada Avustralyalı yıldız Margot Robbie'nin adı öne çıkarken, bir İngiliz bahis şirketi, oyuncuyu, başrol için favori isimlerden biri olarak gösterdi.

Orijinal filmin yazarı olan Hollywood'un deneyimli senaristi Joe Eszterhas'ın, yeniden çevrimi kaleme almak için 4 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı öğrenildi.