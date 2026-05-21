Yoğun bakıma alınan Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?

Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, konser sonrası Ankara'ya gitti.

Yolculuk sırasında fenalaşan Haluk Levent, Ankara'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HALUK LEVENT'E NE OLDU?

Haluk Levent yapılan ilk müdahalenin ardından mide kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Durumu stabil olan 57 yaşındaki sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor.

MİDE SPAZMI TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Geçen yılın Eylül ayında da Muğla'da verdiği konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıya strese bağlı mide spazmı teşhisi konulmuş.

AHBAP DERNEĞİ'NDEN 'HALUK LEVENT' AÇIKLAMASI

Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, sanatçının sağlık durumu hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.