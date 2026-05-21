Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi

Türk sinemasının "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Tatar Ramazan"a uzanan dev ismi Kadir İnanır'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini endişelendiren bir haber gelmişti.

Gece saatlerinde evinde aniden fenalaşan İnanır, yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte vakit kaybetmeden Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye ulaştırılmıştı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından doktorlar, İnanır’ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam etmesine karar vermişti.

KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMU

Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" sözlerini sarf etti.

KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1949 doğumlu olan Kadir İnanır 77 yaşında.

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi.

İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.