Zendaya’nın ödül törenindeki stili tam not aldı
28 yaşındaki ABD'li oyuncu Zendaya, 2024 Rock & Roll Hall of Fame gecesinde iddialı stiliyle tam not aldı.
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Euphoria dizisinin yıldızı 28 yaşındaki ABD'li güzel oyuncu Zendaya, 39. Rock and Roll Hall of Fame töreninde boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
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Törende çapraz askıları olan bir elbise tercih eden Zendaya'nın iddialı stili, hayranlarından tam puan aldı.
Fotoğraf: Getty
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Baştan aşağı gold ve gümüş tonlarını barındıran derin dekolte detaylı bir elbise tercih eden güzel oyuncu, ayakkabı ve aksesuar seçimlerinde de aynı renkleri kullanmayı tercih etti.
Fotoğraf: Getty
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Zendaya, 2024 Rock & Roll Hall of Fame gecesinde kıyafetiyle ve kalçasına kadar uzanan uzun saçlarıyla 70’lerin ikon ismi Cher’e saygı duruşunda bulundu. Zendaya’nın cesur ve nostaljik tercihi arşivden çıkma 2001 Bob Mackie tasarımıyla tamamlandı.
Fotoğraf: Getty