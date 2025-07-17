Zeynep Bastık tekne tatilinden paylaştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz sezonunu açan isimler arasında. Bastık, son olarak tekne tatiline çıktı.

Şarkıcıya, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları da eşlik etti.

"İYİ TATİLLER"

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bastık, "İyi tatiller" notunu düştü.

Bastık, çıktığı mavi yolculukta denizin ve güneşin tadını çıkardı.