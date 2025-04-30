Zeynep Bastık’tan sürpriz imaj değişikliği

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, görünümünde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Saç stilini değiştiren Bastık, perçem kestirerek tarzına taze bir dokunuş kattı. Yeni imajını “Beklenmedik patlamalar” notuyla sosyal medya hesabında paylaşan sanatçı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile mutlu bir ilişki sürdüren Bastık’ın bu radikal değişikliği, hayranları tarafından da beğeniyle karşılandı.

Fotoğraflar: Instagram