Zeynep Bastık’tan sürpriz imaj değişikliği

Zeynep Bastık, saçlarına perçem kestirerek imajını yeniledi. Yeni tarzını 'Beklenmedik patlamalar' notuyla Instagram’da paylaştı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Zeynep Bastık’tan sürpriz imaj değişikliği
Harika Pelin Şengül

Harika Pelin Şengül

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, görünümünde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Saç stilini değiştiren Bastık, perçem kestirerek tarzına taze bir dokunuş kattı. Yeni imajını “Beklenmedik patlamalar” notuyla sosyal medya hesabında paylaşan sanatçı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

zeynep bastık

Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile mutlu bir ilişki sürdüren Bastık’ın bu radikal değişikliği, hayranları tarafından da beğeniyle karşılandı.

zeynep bastık

Fotoğraflar: Instagram