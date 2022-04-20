Zeynep Tokuş: "Yoga bana şifa veren kıymetli hazine"

Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek'te rol alan ve hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, şimdilerde oyunculuktan epey uzak kendi halinde bir hayat sürüyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor.

"YOGA BANA ŞİFA VEREN KIYMETLİ HAZİNE"

Gönderisinde yogaya olan tutkusunu da dile getiren Zeynep Tokuş, şu ifadeleri kullandı:

Yogaya 38 yaşımda başladım, şunun şurasında 6 sene evvel... Sayısız faydasını gördüm. Hem ruhsal hem bedensel... Anlatmakta bitmez. Çoğu zamanda yine yoga sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım, dostluklarımı derinleştirdim. Daha neler neler... Tutkuyla ders vermemin altında yatan en önemli sebep de bu... Bana bu kadar şifa veren bu kıymetli hazinenin yolunu herkese tarif etmek niyeti...

"BİTMİŞ KAHVE FİNCANIMI KULLANDIM"

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.

Zeynep Tokuş yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tokuş'un tek elinin üstünde kalkarak kahve bardağını ağzına götürmesini görenler "Yok artık" yorumları yağdırdı.