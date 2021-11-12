Zeynep Tokuş paylaştı: Bedenlerimizi esnetmeyiz, zihinlerimizi esnetiriz...
Türkiye'nin 'Deli Yürek'in Zeynep'i olarak tanıdığı Zeynep Tokuş, uzun süredir yoga eğitmenliği yapıyor. Tokuş, yaklaşık 100 bin takipçisi olan Instagram hesabından hem yoga hareketlerini hem yorumlarını paylaşıyor.
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1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra 'Deli Yürek' dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş(44) uzun süredir yoga eğitmenliği yapıyor.
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Zeynep Tokuş (44) Instagram hesabından birbirinden zorlu pozları da paylaşıyor.
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Tokuş, Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir fotoğrafın yanına "Bedenlerimizi esnetmeyiz… Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" yorumunu yapmış.
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Tokuş, paylaşımlarına notlar da ekliyor: Bir şey seni yolundan çevirse bile döndürür, döndürür yine olman gereken yere götürür. Her an tam da olman gereken yerdesin.Çünkü aslında ne yol var, ne de sen...