2024 yazında denemeniz gereken plaj stilleri

Yazın gelişiyle birlikte tatil planları da yapılıyor. Bir plaj tatiline hazırlanmak sadece doğru mayoyu bulmakla bitmiyor. Kurtarıcı bir bikini veya mayo dışında, sahilde hangi kıyafetleri giymelisiniz? Bu soru birçoğumuzun kafasını karıştırıyor. Mayo ya da bikini üzerine bir şort giymek kolaydır, ancak biraz daha özen göstermek istiyorsanız ve bir plaj partisine veya beach etkinliğine katılmayı planlıyorsanız, sizi düşündük. İşte bu yaz zahmetsizce şık görünmenizi sağlayacak en iyi 5 plaj kıyafeti:

Yazan: Nur Eriş KURAN

1- Ajur plaj kıyafetleri

Ajur plaj kıyafetleri, havuz kenarında tercih edebileceğiniz seçimler arasında yer alıyor. Bu yaz tüm vitrinlerde gördüğümüz özellikle beyaz ve kavuniçi renkte ajur pantolon, uzun elbise ya da şort- üst seti bu yaz dikkatleri üzerinize çekebilir. Beyaz bikininle uyumlu olmak için şık bir ajur pantolon seçebilirsin.

2- Keten gömlek ya da keten setler

Yazın ketensiz olamayacağını söylemek mümkün. Rahat bir keten gömlek ve şortları tercih edin. Ya da zahmetsizce bir araya getirilmiş bir görünüm için bir mayo üzerinde düğmeli bir gömleğe şans verebilirsiniz. Kıyıda bir yürüyüş için disket şapka, şık güneş gözlükleri ve rahat parmak arası terliklerle görünümünüzü tamamlayın!

3- Leopar desen veya renkli baskı pareolar

Tek renk bikini ya da mayo üzerine rahatlıkla kullanabileceğiniz pareolar ile zahmetsiz bir görünüm kazanabilirsiniz. Özellikle bu yazın trend rengi olan beyaz ve ya kırmızı bikini üzerine leopar desen pareolar havalı olmanıza yetecek!

4- Dar maxi elbiseler

Şık, dar, bronz teninize ve golden hour zaman dilimine uygun; maxi, dar bir elbise ile hem akşamüstü partilerine hem de yaz akşamı partilerine rahatlıkla uyum sağlayabilirsiniz. Parmak arası terlikle de, altın rengi bir topuklu ayakkabıyla da bu görünümde parlayabilirsiniz.

5- Şık Kaftanlar

Şık ve rahat kaftanlar, plajda hem güneşten korunmanızı sağlar hem de şıklığınızdan ödün vermez. 2024'te kaftanlarda canlı renkler ve cesur desenler dikkat çekiyor. Tropikal çiçek desenleri, geometrik şekiller ve etnik motifler, kaftanlara enerji ve hareket katıyor. Keten, pamuk ve ipek gibi doğal kumaşlar, hem rahat hem de şık kaftanların vazgeçilmezi oluyor. Bu kumaşlar, sıcak yaz günlerinde serin ve konforlu hissetmenizi sağlayacak!