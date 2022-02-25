Alberta Ferretti Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu

Alberta Ferretini, bu koleksiyonunda günlük gardırop kıyafetlerini ortaya çıkardı. Sade parçaları bile ince, zatif ve gece tarzına dahi uyumlanabilen bir hava yarattı. Zarif ve cesur bir kombinasyonları bir araya getirdiği koleksiyonunda gri ve metalik gümüş renkleri dikkat çekiyor. Formal kıyafetlerine bile feminen bir dokunuş katması iş kıyafetlerini gecede de kullanabileceğimizin vurgusunu yapıyor.