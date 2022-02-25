Alberta Ferretti Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu
Milano moda haftası başladı. Tasarımlarını seyircilere sunan tasarımcıların farklı dokunuşları bu sezon gözlerden kaçmadı. Alberta Ferretini Sonbahar-Kış 2022 koleksiyonunu moda severlere sunarak bu sezonun hit parçalarını öne çıkardı. İşte Alberta Ferretini'nin Sonbahar-Kış koleksiyonu
Alberta Ferretini, bu koleksiyonunda günlük gardırop kıyafetlerini ortaya çıkardı. Sade parçaları bile ince, zatif ve gece tarzına dahi uyumlanabilen bir hava yarattı. Zarif ve cesur bir kombinasyonları bir araya getirdiği koleksiyonunda gri ve metalik gümüş renkleri dikkat çekiyor. Formal kıyafetlerine bile feminen bir dokunuş katması iş kıyafetlerini gecede de kullanabileceğimizin vurgusunu yapıyor.
Koleksiyonunda dikkat çeken bir başka durum ise, kontrastların bir araya gelerek uyum sağlaması. Keçeler, suni kürk ve opak yünler, simli, şifon ve parlak saten ile birleşerek kontrast oluşturarak mükemmel şekilde uyumlu bir bitiş sağlıyor.
Danteller, süslemeler, tüyler kullanılsa da aslında tüm görünümler zahmetsiz görünüyordu. Görünümler bu sezonun modasına oldukça uygundu 'zahmetsiz şıklık' ve her ortama uyacak parçaları bir araya getirmesi de kıyafetlerin aslında podyumlarda değil gardıropta da yerlerini alacağının mesajını veriyordu.
İşte Alberta Ferretti Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu...