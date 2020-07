2020 yaz elbise modelleri, hangi elbiseler yükselen trend, nasıl kollar, nasıl renkler moda hepsini bu yazıda bulabilirsiniz.

Sonunda yaz bitmeden karantina bitti de sokağa çıkabiliyoruz. Henüz çok seyahat edemesek de en azından güzel elbiseler giyip sokağa çıkma şansımız var, biz de bunu sonuna kadar kullanmayı destekliyoruz. İlkbaharı neredeyse evlerde geçirdik, yazın tadını sırf bu yüzden iki katı çıkarmak isteyenler için yaz elbiseleri modasını yazdık.



Elbiselerin başlı başına her şeyi daha özenli göstermek ve sanki her gün bir kutlamaymış gibi hissettirmek özelliği olduğuna inanıyoruz. Siz nadıl düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama biz sonunda yaz elbiseleri sezonunun gelmesinden çok heyecanlı ve mutluyuz. O yüzden hemen kolları sıvadık ve size özel elbise trendleri rehberi hazırladık.

Büzgülü Elbise Stilleri

Bu yaz her yerde en çok göreceğimiz elbise modeli büzgülü elbiseler olacak, kendinizi hazırlayın. Mini elbise, maxi elbise, her boyda büzgülüler vitrinleri doldurmaya başladı bile. Bu tarz elbiseler hem her bedende çok güzel ve şık görünen, hem de oldukça konforlu modellerdir. Bitmedi! Açıkhava partileri için de ideal olan bu elbise formatı özellikle karantina sonrası çok yaygınlaşan bahçe eğlencelerinde süper rahat ve şık olmanızı sağlayacaktır.





Dramatik Kollar

2020 bize yeterince olaylı geldi malum! “Bu saatten sonra mümkünse dramatik olan tek yer elbiselerimizin kolları olsun” diyen modacılar bu sezon farklı ve iddialı kolları yeniden trend yapmaya niyetliler. Çok farklı modellerde iddialı kolları olan elbiseler içinden size ve enerjinize en uygun olanı seçip kendinizi sokağa atabilirsiniz. Uçuşan kollardan melek kanatlarına, karpuz kollu modellerden düşük omuzlulara kadar nasıl bir kol istiyorsanız onu seçin ama iddialı olsun yeter.





Sırt Detaylı Elbiseler

Sırtında göz yaşı biçiminde kesimlerden full sırtı açık elbiselere kadar çok sayıda seçenek bulunan bu modeler bizim favorilerimizden.

Sırt detayı nasıl olursa olsun bir elbiseye en feminen, en dişi enerjiyi veren kesim bizce. Ayrıca bronzlaşmak için de epeyce rahat bir yöntem. Yeni sezon sırt kesimlerinde zarif bir kravat detayı görürseniz hemen o elbiseyi kapın, çünkü bu senenin en çok tutulacak tasarımlarından biri olacağı kesin. Ayrıca uzmanlardan aldığımız bilgiye göre “sokakta havalı, neşeli ve hayat dolu yürüyüş” konulu Instagram pozları da bu elbiselerle 10 kat daha güzel ve cool görünüyormuş. Bizce bir deneyin…





Kesik Detaylı Elbiseler

Sanıyoruz ki modacılar bu yazın böyle bir senenin ardından geleceğini tahmin etmiş olsalar gerek ki çılgınca bütün yeni modellerde herşeyi kesmişler. Sırt detaylı elbiselerden bahsettik evet ama bu söylediğimiz bambaşka bir tip.

Elbiselerin ön kısımlarında, özellikle göğüs ve karın kısımlarında farklı geometric şekillerde yapılan kesiklerden söz ediyoruz. Şu anda yükselen bu trendin genel tasarımı arkada bel kısmında ya da önce karın kısmında elmas şeklinde kesiklerden oluşuyor. Ama gece elbiselerinde ve daha şık seçeneklerde bu kesikleri dekolte bölgesinde de görüyoruz.

Dilediğiniz modeli seçip şık bir yaza hazır olabilirsiniz.

Payetli Elbiseler

Payetler sadece çok şık ve parti, davet için diye düşünenlerden misiniz? Biz de öyleydik ama bu sezon bu fikrimizi iki kere gözden geçirmeye karar verdik. Parıltılı kumaşlar geri dönüyor, üstelik yaza uygun neon renklerde. Bunlardan sokakta bol bol görürseniz hiç şaşırmayın, onun yerine siz de bir tane edinin ve karantina yüzünden kaçırdığınız için yapamadığınız ilk doğum günü partisinde giyin ve pırı pırıl enerjinizin tadını çıkarın.