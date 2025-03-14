Anasayfa Moda Alışveriş Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri
Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri
Düğünlerin en az gelinler kadar şık ve dikkat çekici olan damatlar için de bu özel günde tarzlarını tamamlayacak aksesuarlar önem kazanıyor. Zarif kol düğmelerinden şık mendillere, sofistike kravat iğnelerinden zamansız saatlere kadar özenle seçilmiş parçalarla stilinizi bir üst seviyeye taşıyın.
1 / 22
Elele Kasım 2024 sayısından
Hazırlayan: Selin Soydan
Klasik bir damat stilinden çıkıp dikkat çekmek istiyorsanız, Saint Laurent’deki gibi farklı ceket tercihi yaparak smokininize farklı bir hava katın.
Tom Ford
2 / 22
Fotoğraf: GettyImages
Saint Laurent
3 / 22
Fotoğraf: GettyImages
Boss
4 / 22
Hublot (fiyat istek üzerine)