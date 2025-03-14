Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri

Düğünlerin en az gelinler kadar şık ve dikkat çekici olan damatlar için de bu özel günde tarzlarını tamamlayacak aksesuarlar önem kazanıyor. Zarif kol düğmelerinden şık mendillere, sofistike kravat iğnelerinden zamansız saatlere kadar özenle seçilmiş parçalarla stilinizi bir üst seviyeye taşıyın.

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Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri - Resim : 1

Elele Kasım 2024 sayısından

Hazırlayan: Selin Soydan

Klasik bir damat stilinden çıkıp dikkat çekmek istiyorsanız, Saint Laurent’deki gibi farklı ceket tercihi yaparak smokininize farklı bir hava katın.

Tom Ford

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Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri - Resim : 2

Fotoğraf: GettyImages

Saint Laurent

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Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri - Resim : 3

Fotoğraf: GettyImages

Boss

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Damatlara özel aksesuar ve hediye seçenekleri: Saat, kol düğmesi, papyon, kuşak ve diğerleri - Resim : 4

Hublot (fiyat istek üzerine)