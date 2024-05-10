DeFacto Lug Von Siga ile iddialı bir iş birliğine imza attı

Lug Von Siga kreatif direktörü ve kurucusu Gül Ağış kendi koleksiyonlarında ve tüm iş birliklerinde en önceliğine aldığı sürdürülebilirlik ilkesini DeFacto iş birliğinde de devam ettiriyor.

Lug von Siga X DeFacto Koleksiyonu, doğanın bütünsel güzelliğine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çeken koleksiyonu sürdürülebilirliğin önemini vurguluyor.

Yok olmaya yüz tutmuş arıların ve polenlerin büyülü dünyasından ilham alan ve bu farkındalıkla yapılan tasarımlar, çiçek baskılı motifler ve el işçiliği ile işlenmiş polenleri simgeleyen boncuklar aynı zamanda Antakya’daki kadınlara istihdam sağlayarak, moda severlere duyarlı bir koleksiyon vadediyor. Arıların çiçeklere taşıdığı polenler sayesinde tamamlanan yaşam döngüsünü koleksiyonuna yansıtan tasarımcı kullandığı sürdürülebilir malzemelerle dünyadaki devamlılığın öneminin altını çiziyor.

Lug Von Siga kreatif direktörü ve kurucusu Gül Ağış imzalı koleksiyon, midi ve maxi elbiselerden rahat alt üst takımlara, bol paça pantolonlardan zeytin dersinden üretilen vegan terliklere kadar geniş bir yelpazede şıklık sunuyor. Koleksiyonun zarif detayları arasında kullanılan doğal malzemeler ve özel işlemeler, sürdürülebilirliği ve estetiği mükemmel bir dengeyle birleştiriyor.

Lug von Siga X DeFacto Koleksiyonu, seçili DeFacto mağazalarında, www.defacto.com adresinde ve DeFacto mobil uygulamasında moda tutkunlarıyla buluşuyor.

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